Neste fim de semana, militares do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizaram uma série de operações que resultaram na apreensão de drogas e armas, além da detenção de suspeitos em Guarapari.

Apreensões. Na tarde de domingo (14), militares em patrulhamento no bairro Itapebussu perseguiram e detiveram um suspeito que tentou fugir. Ele carregava 52 pinos de cocaína e 10 pedras de crack.

Por volta das 18h, durante patrulhamento no bairro Portal Club, foram encontradas 74 pedras de crack e 57 pinos de cocaína em um beco na Av. Principal. Ninguém foi preso na ação.

À noite, equipes de Força Tática abordaram três homens e uma mulher em um imóvel no bairro Meaípe, onde encontraram drogas, dinheiro, uma pistola com munições, uma espingarda de ar comprimido e mais drogas dentro do imóvel. Segundo a PM, um dos abordados estava em liberdade condicional.

Na madrugada de sábado para domingo, policiais apreenderam uma submetralhadora caseira, munições, dinheiro e drogas próximo à Praça dos Golfinhos no bairro Muquiçaba. Seis suspeitos foram detidos, incluindo dois menores.

Também na madrugada, dois homens foram detidos com mandados de prisão em aberto, um no bairro Praia do Morro e outro no bairro Centro, ambos pelo crime de roubo. Ambos foram levados para a delegacia.

A PM informou que todos os materiais ilícitos foram levados para a delegacia junto com os envolvidos nas ocorrências.