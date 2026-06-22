Filho de diarista de Guarapari vence as dificuldades e vira destaque na Copa do Mundo de 2026

Um jovem talento do futebol de Guarapari está prestes a viver o maior sonho de sua vida. Na próxima quarta-feira (24), o atacante Samuel da Silva Pereira, de apenas 13 anos, entrará no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami, carregando a bola oficial da partida entre Brasil e Escócia, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Além de sentir a energia da torcida de dentro do campo, Samuel estará lado a lado com os craques da Amarelinha — incluindo Neymar, que será relacionado pela primeira vez no torneio.

“Vai ser uma experiência muito incrível. Estou muito feliz porque vou encontrar com os jogadores, vou poder bater na mão deles, falar com eles. Que aconteçam mais oportunidades como essa para mim e para outras pessoas”, comemora o jovem craque.

A Trajetória do Diamante de Guarapari. Samuel carimbou seu passaporte para a Copa após brilhar em um torneio internacional em Los Angeles (EUA) pelo Sfera-SP, onde se destacou, conheceu o ex-jogador Kaká e foi o grande selecionado pela FIFA para a ação. A viagem para a Flórida acontece já na noite desta segunda-feira (22).

Atualmente, o jovem divide sua rotina intensa de treinos e estudos entre São Paulo e o Espírito Santo. Em terras capixabas, ele brilha nas quadras pelo Laranja Mecânica, tradicional equipe de futsal de Guarapari, e nos campos pelo Coimbra Realfor, de Vila Velha.

“Logo no primeiro treino, ficou claro para toda a comissão técnica que estávamos diante de um verdadeiro diamante bruto”, destaca Hemerson Rodrigues, diretor executivo do Coimbra Realfor.

Orgulho de uma Mãe Diarista. Caçula de cinco irmãos, Samuel é o orgulho da dona Silvani. A diarista já está mobilizando amigos e familiares em Guarapari para uma grande corrente de torcida na quarta-feira. Mas, dessa vez, o principal motivo do telão ligado não será apenas o placar do Brasil, e sim o momento em que o menino das praias capixabas pisar no maior palco do futebol mundial.