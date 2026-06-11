Vai pegar a BR-101 hoje? Fique atento à interdição total no trecho de Iconha

Quem planeja trafegar pela BR-101 Sul nesta quinta-feira (11) precisa ficar atento ao relógio. O trecho no km 373,210, em Iconha, será totalmente bloqueado nos dois sentidos para a execução de uma explosão controlada de rochas. A operação é uma etapa fundamental para o avanço das obras de duplicação da rodovia.

Cronograma e Detalhes do Bloqueio

Horário da interdição: Das 14h às 15h.

Local: Km 373, 210 (Iconha), no trecho que liga Anchieta a Iconha.

Após a explosão: O tráfego pode ser retomado inicialmente no sistema Pare e Siga até a limpeza completa da pista.

Pare e Siga Volume da operação: Serão retirados cerca de 2. 821 metros cúbicos de material rochoso.

Alerta de chuva: A concessionária responsável pela via informou que, em caso de chuva ou condições meteorológicas desfavoráveis, a operação será cancelada e remarcada por motivos de segurança.

A ampliação desse segmento (entre os quilômetros 357,690 e 373,7) faz parte do cronograma de duplicação da BR-101 Sul, cuja previsão de conclusão total é até o fim de 2026.

Orientação aos Condutores. A recomendação expressa para os motoristas, principalmente os de viagens de média e longa distância, é programar o deslocamento para evitar retenções no trecho. A sinalização na área será reforçada e as equipes operacionais orientam a redobrar a atenção ao se aproximar da região de Iconha.