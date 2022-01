A cidade de Guarapari revelou de forma inédita o novo uniforme do Flamengo para o Brasil e para o mundo. Os 45 milhões de torcedores do time, puderam conferir o novo “Manto Sagrado” que vazou na internet nesta quarta-feira (26), depois que o torcedor Jonathan Soares tirou foto após se deparar com a peça em uma loja no Centro de Guarapari.

Ele fotografou a camisa e tentou confirmar na internet se de fato este era o novo uniforme rubro-negro. “Quando cheguei perto vi que as listras remetiam ao tremular das bandeiras que vinham divulgando. Aí eu joguei no Twitter para ver se alguém podia confirmar a veracidade da foto”, disse Jonathan ao ge.

Estreias. Aprovado há dois anos e com listras onduladas, peça deve estrear na final da Supercopa do Brasil, no próximo dia 20 de fevereiro. A aparição da camisa na loja de Guarapari pegou de surpresa muitas pessoas do Flamengo, já que os novos materiais não chegaram nem mesmo ao almoxarifado do clube para que os funcionários do setor a preparem para o a utilização pelos atletas.

O vazamento da imagem foi noticiado primeiramente pela “Coluna do Fla” e depois tomou conta da mídia nacional e internacional. A chegada da nova camisa na loja de Guarapari foi um erro da distribuidora do material esportivo do Flamengo.