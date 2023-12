Em meio ao início da temporada de verão, os guarda-vidas de Guarapari anunciaram uma paralisação a partir desta sexta-feira (22). Segundo a categoria, a prefeitura não cumpriu com o acordo estabelecido em outubro, deixando de fornecer os materiais essenciais para a realização do trabalho de salvamento marítimo.

Acordo. No mês de outubro, representantes da prefeitura de Guarapari e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guarapari (Sintrag) se reuniram para discutir as demandas dos guarda-vidas. Na ocasião, ficou estabelecido que a administração municipal teria um prazo de 15 dias para efetuar a entrega dos equipamentos necessários.

“Desde o início do ano, eles estão sem material e todo o equipamento necessário para o funcionamento não existe”, afirmou Vagner Bazilio, diretor do Sintrag. Ele ressalta que a prefeitura tinha até o último dia 18 para cumprir o acordo, mas, até o momento, os equipamentos prometidos não foram disponibilizados. Bazilio destacou que, apesar do diálogo em andamento, a situação persiste. “Tudo ainda está em processo de compra. O problema é que isso já se desenrola há meses.”

Greve. Diante da ausência de uma solução efetiva, os guarda-vidas decidiram aderir à greve. Conforme a legislação vigente, deve haver a manutenção de, no mínimo, 30% dos serviços à população. Assim, aproximadamente 44 guarda-vidas, em regime de escala, irão monitorar todas as praias de Guarapari durante o período da greve.

Prefeitura. A equipe do Portal 27 procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Guarapari em busca de esclarecimentos sobre o assunto. No entanto, não obtivemos uma resposta.