A hora da virada na orla de Camburi, no próximo dia 31, já tem trilha sonora definida. Além da tradicional queima de fogos, a Prefeitura de Vitória anunciou que o forró dominará as areias da praia com show de Alemão do Forró. A partir das 23 horas, o cantor sobe ao palco do Réveillon 2024 e promete não deixar ninguém parado. O artista, natural de Linhares, realiza turnês pelo Brasil e também nos Estados Unidos, onde colocou para cantar e dançar brasileiros e americanos.

Sertanejo. Para uma data tão especial, a festa da virada contará, também, com o axé, o sertanejo e o carisma de Flávia Mendonça, “Flavinha”, como é conhecida.

Nascida em Salvador, a cantora, que se mudou para Vitória ainda criança, tem inovado no seu repertório com o projeto “Sertanaxé”, que mistura a música baiana com o sertanejo universitário. Garantia de grandes sucessos em dois dos ritmos musicais mais populares do país.

“Estamos preparando uma festa de final de ano inesquecível em três diferentes pontos de Vitória: Santo Antônio, São Pedro e Camburi. Estaremos com estruturas completas com todo conforto e segurança para os munícipes e turistas que chegarão à nossa cidade”, declarou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Atrações. Para a festa na orla de Camburi, estão confirmados os nomes de Durval Lelys, Amaro Lima, Marcelo Ribeiro & convidados para a noite do primeiro dia da festa, 29/12. Os shows têm início às 20 horas.

No segundo dia de comemorações, 30, Carlinhos Rocha se apresenta, às 20 horas, seguido por ninguém mais, ninguém menos que Amado Batista.

Grande São Pedro e Santo Antônio. Quem também já teve seu nome confirmado foi o piauiense Frank Aguiar, que faz o show da virada, no próximo dia 31, na Ilha das Caieiras. Por lá se apresentam ainda os artistas locais Michele Freire, Chopp Samba, Apóstolo Adair José e Grupo de Louvor Paróquia São Pedro Apóstolo. A programação terá início às 19 horas.

Em Santo Antônio, haverá apresentações de Samba Crioulo e Luiz Lemos, a partir das 21 horas.

Confira a programação completa do Réveillon 2024:

SEXTA-FEIRA – 29/12

CAMBURI – Início às 20 horas.

20h – Coletivo Capixaba (Amaro Lima, Marcelo Ribeiro & convidados).

22h – Durval Lelys

SÁBADO – 30/12

CAMBURI – Início às 20 horas.

20h – Carlinhos Rocha (Sertanejo / Ex- Chapahals)

22h – Amado Batista

DOMINGO – 31/12 – RÉVEILLON

SANTO ANTÔNIO – Início às 21 horas

21h – Samba Crioulo

23h – Luiz Lemos.

SÃO PEDRO – Início às 19 horas

19h – Santa Missa de Ano Novo.

19h30 – Apóstolo Adair José

20h – Michele Freire

22h – Frank Aguiar

00h15 – Chopp Samba

CAMBURI – Início às 21 horas

21h – Flavinha Mendonça.

23h – Alemão do Forró