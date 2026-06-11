Menos é Mais leva turnê “Churrasquinho -+” a Vila Velha com show, palco 360° e transmissão da estreia do Brasil na Copa

O Parque da Prainha, em Vila Velha, será palco de uma grande celebração da música e do futebol no próximo sábado, 13 de junho. A partir das 13 horas, o grupo Menos é Mais apresenta a turnê “Churrasquinho -+”, em um evento que reunirá quatro horas de pagode, estrutura com palco 360° e a transmissão, em telão, da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo diante de Marrocos, marcada para as 19 horas.

A proposta do evento é unir duas das maiores paixões dos brasileiros em uma experiência imersiva. Antes da partida, o público acompanhará um show especial do grupo, que contará com participações surpresa e um repertório repleto de sucessos que marcaram 2025, entre eles “P do Pecado” e “Coração Partido”.

Após a apresentação, o clima de festa dará lugar à torcida coletiva, com a exibição ao vivo do jogo do Brasil em um telão instalado especialmente para o evento, permitindo que os fãs acompanhem a estreia da Seleção em um ambiente de confraternização.

O vocalista Duzão destacou a expectativa para a coincidência entre a realização do espetáculo e o primeiro jogo do Brasil na competição. “Já sabíamos que seria um dia especial, mas viver o Churrasquinho e ainda assistir à estreia do Brasil junto com o público é outro nível. Pagode e Seleção é uma combinação muito brasileira, e estaremos lá para compartilhar esse momento”, afirmou.

A estrutura do evento também é um dos diferenciais da turnê. Com um palco 360°, o projeto foi planejado para proporcionar ampla visibilidade e uma experiência imersiva ao público em qualquer ponto do espaço, tanto durante o show quanto na transmissão da partida.

Realizado pelo Grupo Onda e GH Music, com produção local do Nosso Evento e da Brava Entretenimento, o espetáculo faz parte da quarta edição da turnê “Churrasquinho -+”, que já reuniu mais de 260 mil pessoas em suas edições anteriores.

Em 2026, a maratona de apresentações passará por 11 cidades brasileiras. Além de Vila Velha, o projeto já esteve em Ribeirão Preto, Fortaleza e Belém, e seguirá ainda para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, Recife, Porto Alegre e Salvador.