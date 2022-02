Uma parceria entre o Ifes de Guarapari e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari (CDL), está ofertando o Curso FIC de Técnicas de Vendas: : formando habilidades no atendimento em lojas de materiais de construção e congêneres, tem como objetivo melhorar o atendimento aos clientes em lojas de material de construção.

Este curso destina-se àqueles que atuam (ou pretendem atuar) como vendedores no referido segmento e trabalhará habilidades e competências necessárias para a execução de tarefas, técnicas e promoções de vendas, aplicando-as a produtos comercializados em material de construção.

Algumas características que serão trabalhadas são: estimular o trabalho em equipe, criatividade na busca de soluções de problemas, relação e observância dos processos de vendas, entendimento do atendimento de qualidade ao público, estabelecer qualidade do de vida no trabalho além de incentivar tomada de decisão com base em dados confiáveis, no âmbito organizacional.

Os conhecimentos adquiridos neste curso contribuirão para melhoria, de forma eficaz, no entendimento das vendas, favorecendo a construção de um ambiente produtivo, clima organizacional pautado em resultados e eficiência nas relações humanas, possibilitando assim, o crescimento do negócio.

Inscreva-se pelo link, para participar deste edital: https://forms.gle/tLz3hxTVJ4RaQcSS6