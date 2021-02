Um incêndio na noite de hoje está causando medo e apreensão nos moradores do bairro Adalberto Simão Nader em Guarapari. Eles enviaram fotos e vídeos do incêndio em um grande terreno que faz divisa com o bairro, que é separado apenas por um muro.

O Portal 27 recebeu pelo seu WhatsApp (27) 99857-2727 vários vídeos e fotos com moradores assustados, muitos deles deixaram suas casas com medo do pior. O incêndio está forte e a fumaça já atinge outros bairros.

Os bombeiros já estão no local realizando o combate.