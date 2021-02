O certificado digital é um documento eletrônico que identifica e representa uma

pessoa ou empresa na internet. Ele permite a assinatura de documentos a distância e

com validade jurídica. Essa assinatura é reconhecida em todas as suas transações digitais como legalmente autêntica e verdadeira. Não é necessário ir ao cartório para reconhecer firma. A Certificação Digital diminui burocracias e traz mais segurança aos consumidores e

empresas, além de agilidade e economia, já que todas as transações são realizadas

sem a utilização de papel. Além de vários outros serviços a CDL de Guarapari oferece o Certificado Digital e informa os benefícios do certificado e como eles podem ser utilizados:

Benefícios. Segurança nas transações eletrônicas; assinatura digital de documentos; garantindo sua autenticidade; redução de custos; desburocratização dos processos; redução de tempo nas transações; eliminação de papéis.

Onde pode ser utilizado. Receita Federal; conectividade social; junta comercial; nota fiscal eletrônica; entre outros..

Opções disponíveis.

E-CPF: A versão digital do CPF permite comprovar a identidade de alguém na internet e

garante a autenticidade de transações eletrônicas para pessoas físicas – contadores,

profissionais liberais, médicos, enfermeiros e outros.

E-CNPJ: Possibilita a realização de transações online de maneira segura e com validade jurídica. Deve ser emitido para o representante legal da empresa na Receita Federal.

E-Jurídico: É a identidade digital usada exclusivamente por advogados, magistrados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça. Permite gerar assinaturas digitais com validade jurídica para documentos e transações

em ambiente digital.

E- Saúde: É a identidade digital de profissionais da saúde que buscam mais segurança e agilidade no dia a dia. Com ele, você assina digitalmente prescrições médicas ou atestados

gerados no computador.



Serviços.

Av. Ewerson de Abreu Sodré, 930 – Muquiçaba, Guarapari – ES

Telefones: (27) 3361-5622 / 99983-8707*/ 99983-5772* (*telefone ou whatsApp)

Site: certificadodigital@cdlguarapari.com.br

*Informe Publicitário