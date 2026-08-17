Novo RG: mutirões gratuitos facilitam emissão da Carteira de Identidade Nacional sem agendamento

Quem necessita tirar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) encontra nos mutirões de cidadania uma alternativa prática para obter o documento. As ações ocorrem de forma gratuita e dispensam o agendamento prévio pela internet, utilizando o sistema de atendimento por ordem de chegada com distribuição de senhas diretamente nos postos.

O novo documento substitui gradualmente o RG antigo e estabelece o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número único de identificação em todo o território nacional.

Flexibilidade de horários e inclusão

Os mutirões têm como principal objetivo facilitar o acesso ao documento para a população que enfrenta dificuldades para agendar horários nos postos fixos tradicionais. Para atender quem trabalha em horário comercial, diversas edições acontecem no período noturno ou durante os fins de semana.

Na Grande Vitória, municípios como Serra, Viana, Vitória e Vila Velha organizam periodicamente essas frentes de atendimento:

Viana: Em parceria com a Polícia Científica do Espírito Santo, a Prefeitura realizou 12 mutirões no Centro Multiuso É Pra Já, resultando na emissão de mais de mil carteiras de identidade. No momento, não há vagas abertas no município, mas novas datas poderão ser anunciadas em breve.

Serra: O atendimento sem agendamento é ofertado durante as edições do evento itinerante Serra + Cidadã. Adicionalmente, a Câmara Municipal da Serra mantém um posto fixo com capacidade para mais de 800 atendimentos mensais, este mediante agendamento no sistema da Polícia Científica.

Documentação e requisitos para emissão

Para solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional nos mutirões, o cidadão deve apresentar a seguinte documentação básica:

Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (original ou cópia autenticada, conforme o estado civil);

Comprovante de Inscrição no CPF ;

Fotos 3×4 recentes (caso exigido pelo posto responsável);

Documento de identificação do responsável legal (para menores de idade).

Orientações aos moradores

As datas, os locais e o público-alvo (como eventuais faixas etárias específicas) variam a cada edição. Diante da alta procura, as autoridades recomendam que os interessados acompanhem os boletim informativos nos canais oficiais das prefeituras e da Polícia Científica para confirmar a realização de novos eventos e os critérios de atendimento antes de se deslocarem.