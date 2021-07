Anchieta irá receber um dos maiores desafios do mountain bike capixaba, a 6ª Edição do ‘Pedal Missão Jesuíta 24 horas’. O percurso tem um mix de fé, desafio e história, pois a competição será pelas missões jesuítas capixabas do século XVII, incluindo o Santuário Nacional de São José de Anchieta.

O pedal será iniciado no sábado, a partir das 5h da manhã, no Posto Peisino, na avenida principal de Castelo, onde também será a chegada do grupo no domingo (18) pela manhã. O percurso de 350 km, corta 12 municípios capixabas e será realizado por 65 ciclistas, moradores de 17 cidades. O grupo vai passar pelo Santuário de Anchieta no sábado (17), às 19h30.

Segundo os organizadores, os participantes farão apenas 10 pequenas paradas para alimentação e descanso, levando cerca de 24 horas ininterruptas, sem cochilar ou dormir. Um caminho desafiador que chega a atingir 1.200 metros de altitude em São Bento de Urânia, no município de Alfredo Chaves.

A primeira parte do percurso é o mesmo caminho que os padres jesuítas fizeram há quase 400 anos, para fundarem no ano de 1625 as “Missões dos Montes do Castello”, margeando os rios Benevente e Caxixe.

O trajeto completo terá saída de Castelo, percorrendo as Montanhas Capixabas, passando pelo Vale do Caxixe, ao lado do Forno Grande, Matilde, visitando as igrejas jesuítas em Guarapari (Matriz Velha), Anchieta (Santuário de São José de Anchieta), Itapemirim (Igreja de Nossa Senhora do Amparo), Presidente Kennedy (Nossa Senhora das Neves), retornando a Castelo, cidade da única Missão Jesuíta interiorana em solo capixaba.

“Pela Importância histórica esse caminho apresenta grande potencial turístico, histórico e religioso e vem se tornando uma rota de peregrinação”, conclui o historiador e idealizador do pedal, André Casagrande, que também é ciclista e participa pelo sexto ano consecutivo do evento.

Sobre o evento:

Saída: Dia 17 de Julho, às 5h

Chegada: Dia 18 de julho, às 10h

Município de Castelo, Posto Peisino

Instagram: @pedaljm24h