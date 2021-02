Foi publicado, nesta quinta-feira (05), o decreto nº 084/2021, responsável por regularizar o novo estacionamento rotativo em Guarapari. Algumas novidades deste modelo são a isenção de pagamento aos domingos e feriados, o horário de funcionamento diferente durante os dias de semana e a gratuidade para moradores da região de cobrança que não possuem garagem.

O estacionamento rotativo terá a quantidade de vagas aumentadas durante o período de alta temporada, compreendido no decreto começando a partir do dia 20 de dezembro e terminando em fevereiro, além de entrar também em todo o mês de julho. A diferença é que, durante a alta temporada, não será cobrado aos domingos e feriados.

Já nos períodos de baixa temporada, o estacionamento só está isento de pagamento aos domingos e, nos dias de semana, estando fora do horário de cobrança, que é de 8h às 19h de segunda a sexta-feira e de 8h às 14h aos sábados. Vale lembra que, durante a alta temporada, o horário de cobrança será o mesmo nos dias de semana e nos sábados, sendo de 8h às 19h.

Os valores das vagas para carros variam de R$1 até R$4, sendo o menor valor por 30 minutos e o maior por 180 minutos, caso o veículo exceda as 3 horas definidas, será cobrado um acréscimo de R$1 por período, não podendo ultrapassar 4 horas a mais dos 180 minutos.

Agora, referente as motocicletas, o valor é diferente. O menor preço é de R$0,50, para trinta minutos, R$1 para 60 minutos, R$1,50 para 2 horas e R$2, para 3 horas.

Estão isentos das tarifas os moradores da região que existe a cobrança e que não dispõem de garagem nas residências, os veículos oficiais da administração direta e indireta do município, os automóveis de oficiais de justiça que estão usando à serviço, os veículos oficiais do Ministério Público e os que operem carga e descarga.

Para o primeiro caso, o morador deverá se credenciar na Secretaria de Postura e Trânsito e poderá ficar isento da taxa das 18h até às 8h do dia seguinte, tendo também um período de gratuidade do estacionamento de 1 hora das 11h às 14h. Só são disponibilizadas as vagas gratuitas nesse caso para a quadra da residência ou uma anterior ou posterior.

O estacionamento rotativo é operado pela empresa Rizzo Parking e começou a ser instalado em dezembro, o pagamento deve ser feito na hora que estacionar o carro e o motorista deverá afixar a nota no painel de forma visível antes de sair. Caso não pague, será dado um prazo de 15 minutos após a notificação para que o motorista pague e afixe o comprovante.

Caso também não pague após os 15 minutos, o motorista terá que emitir o comprovante de pós-utilização e pagar o valor de R$15, após isso será necessário entregá-lo ao agente credenciado do rotativo.