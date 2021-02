A economia pode chegar em até 65%, dependendo do consumo de energia elétrica. Só no município de Guarapari o número de famílias aptas a receber este desconto, mas que ainda não se cadastraram, ultrapassa o montante de 2.500, a redução no valor final da conta pode ser solicitada até pela internet.

Os descontos fazem parte do programa “Tarifa Social de Energia Elétrica” da EDP Escelsa e tem como objetivo auxiliar as famílias que tiveram a renda reduzida após o fim do auxílio emergencial a continuarem com a energia elétrica. Em todo o Espírito Santo, são cerca de 100 mil famílias que podem solicitar a redução do valor.

Para solicitar a redução no preço da conta o morador precisa seguir alguns passos, o primeiro é estar com o Número de Identificação Social (NIS) ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), depois é necessário entrar no site da EDP e se cadastrar. Lembrando que, só receberá o desconto o solicitante que for titular do NIS e da conta de energia. Após isto, o desconto já virá na próxima fatura.

O desconto será calculado com base no uso de kilowatts/hora ao longo do mês. Roberto Miranda, gestor da EDP, afirmou que “É importante frisar que a Tarifa Social é ainda mais vantajosa para quem utiliza a energia de forma eficiente, pois quanto menor o consumo, maior o desconto”.

Veja abaixo a tabela de descontos.

Faixa de Consumo Desconto Até 30 kWh/mês 65% De 31 a 100 kWh/mês 40% De 101 a 220 kWh/mês 10% Acima de 220 kWh/mês Não há desconto

Poderão receber o desconto as famílias inscritas no CadÚnico que recebam um valor menor ou igual a meio salário mínimo, os idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social-BPC, famílias inscritas no CadÚnico que recebam até 3 salários mínimos mensalmente e tenham um portador de doença ou patologia cujo tratamento requeira uso continuado de aparelhos ou instrumentos que dependam de uso de energia elétrica contínuo e famílias indígenas ou quilombolas inscritas no CadÚnico.

*Com informações disponibilizadas pela EDP Escelsa.