A Itapemirim Transportes Aéreos, nova companhia aérea do Grupo Itapemirim, foi aprovada nesta semana no processo de certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Com isso, o Grupo passa a ter oficialmente o Certificado de Operado Aéreo (COA) e ganha concessão para operar voos comerciais de passageiros em todo território nacional.

A aprovação junto à ANAC comprova que a Itapemirim cumpre rigorosamente todas as normas, padrões e regulamentos da agência para operar voos regulares de passageiros no país, além de ser um atestado em relação aos padrões de segurança da companhia aérea.

O início das vendas das passagens aéreas deve acontecer em breve, diretamente pelo site www.voeita.com.br e em agências de viagem. A data de início dos primeiros voos comerciais da companhia também deve ser anunciada em breve, assim como as rotas que a Itapemirim irá operar.

A empresa terá como destaque o conforto a bordo. Os Airbus A320 estão sendo reconfigurados para 162 assentos, o que permitirá mais espaço individual a todos os passageiros.

O processo de certificação da Itapemirim Transportes Aéreos durou menos de um ano. A última etapa ocorreu entre os dias 12 e 15 de abril. Apenas com a equipe operacional a bordo da aeronave, os voos de teste aconteceram nos aeroportos de GRU (São Paulo), CNF (Belo Horizonte), SSA (Salvador) POA (Porto Alegre) e GIG (Rio de Janeiro).

“Estamos presenciando um marco importante dentro da história da aviação civil brasileira. Hoje, temos orgulho de anunciar que cumprimos, dentro do prazo oficial, todos os requisitos exigidos pela ANAC. Esse sonho só foi possível pelo empenho de todos os diretores e colaboradores do Grupo Itapemirim”, comemora Sidnei Piva, presidente do Grupo Itapemirim.

Sobre o Grupo Itapemirim

Com 67 anos de história, o Grupo Itapemirim é referência no mercado de transportes brasileiro. A companhia tem como presidente e vice-presidente, Sidnei Piva e Adilson Furlan (respectivamente). A Viação Itapemirim, empresa de transporte rodoviário, atende 2,5 milhões de passageiros por ano, em 2.700 cidades de 19 estados brasileiros, com mais de 300 ônibus em operação e é liderada por Eliandro Bueno. Sob a liderança de Tiago Senna, em 2020, surgia a Itapemirim Transportes Aéreos, com objetivo de levar ao território nacional a democratização do transporte aéreo por meio de uma experiência inovadora e acolhedora. O Grupo possui ainda, empresas ligadas à operação de transportes, com foco especial em ferrovias e no transporte urbano, por meio dos veículos leves sobre trilhos (VLTs). A divisão ferroviária tem como responsável Jean Pejo.