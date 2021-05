Neste último dia 28 de abril foi marcado o 28º ano da morte do biólogo Paulo César Vinha, assassinado por lutar contra extrativistas que atuavam na área de proteção ambiental onde hoje é o parque que leva o mesmo nome. Diante da situação, o Portal 27 reuniu algumas informações para lembrar a história de um dos heróis estaduais.

Conhecido por defender as áreas de preservação ambiental, como era o caso do Parque de Setiba (antigo nome do parque), o biólogo se destacou quando articulou protestos contra a extração ilegal de areia nas áreas de restinga, indo contra os interesses dos extrativistas da época.

No dia que morreu, Paulo César Vinha estava no parque com uma câmera tirando fotos para um trabalho de biologia que estava fazendo e foi vítima de uma armadilha de extrativistas ilegais. Os criminosos achavam que Paulo estava tirando fotos da extração e o assassinaram com tiros no ano de 1993.

Os criminosos foram posteriormente identificados como os irmãos Ailton Barbosa Queiroz, o autor dos disparos, e José Barbosa Queiroz, eles foram condenados no segundo julgamento. Em 1994 foi aprovada a lei nº 4.903 que alterou o nome do Parque de Setiba para Paulo César Vinha.

Hoje o parque conta com uma área de preservação permanente da mata atlântica de 1.500 hectares. Nele estão contidas lagoas, praias, costão rochoso, dunas, planícies alagadas e vegetação de restinga, o local também abriga espécies ameaçadas de extinção como a pimenteira rosa e o ouriço preto.