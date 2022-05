O restaurante JetMar Lounge continua com sua proposta de trazer eventos gastronômicos para a Aldeia de Perocão. Dessa vez a idéia foi pensada para os apreciadores de camarão.

Para os apaixonados pelo crustáceo essa vai ser uma noite para se esbaldar de tanto comer essa delícia do nosso mar! Serão servidas 5 opções do menu do restaurante: de entrada camarão paulistinha com geleia de abacaxi com pimenta, medalhão de camarão VG com purê de couve. Nos pratos principais teremos mais 3 opções: bobó, moqueca e arroz de camarão.

Thamires Simões, sócia do restaurante, explica que o evento será em formato Menu Degustação, onde o cliente paga um valor único e pode degustar todas as opções de pratos servidos na noite. Esse tipo de evento já acontece em grandes restaures em outros estados e já vinha sendo solicitado por alguns clientes. Gostamos de ouvir nossos clientes, por isso trouxemos mais essa novidade para nossa cidade.

A quantidade de mesas será limitada, os interessados devem entrar em contato para fazer a reserva de mesas.

Serviço:

Data: Quarta-feira 11 de maio

Horário: de 20h às 23h

Valor: R$ 94,90 por pessoa

Informações e reservas: 27 99756 0396

instagram.com/jetmarlounge/