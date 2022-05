O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta segunda-feira (09), da entrega de 47 equipamentos agrícolas para 34 municípios. Foram distribuídos escavadeiras hidráulicas, rolos compactadores, tratores agrícolas, retroescavadeiras, caminhões truck basculantes, pulverizadores, dentre outros itens. São mais de R$ 18,5 milhões em investimentos com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento da agricultura familiar no Espírito Santo.

“As entregas de equipamentos e caminhões são importantíssimas para as prefeituras terem mais estrutura para atender bem ao homem do campo, melhorando as estradas vicinais e dando mais ânimo aos agricultores, que poderão aumentar sua renda e desenvolver mais sua região. Temos uma agricultura forte em nosso Estado e a cada dia que passa a fortalecemos ainda mais com infraestrutura e investimentos”, afirmou o governador Renato Casagrande.

As entregas são fruto de emendas parlamentares estaduais e federais, além do aporte financeiro do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

Os municípios contemplados com os equipamentos agrícolas foram: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Atílio Vivacqua, Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Mimoso do Sul, Montanha, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Piúma, Ponto Belo, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Sooretama, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vargem Alta e Vila Pavão.

O secretário de Estado da Agricultura, Mario Louzada, lembra que, desde o início da gestão, já foram investidos mais de R$ 330 milhões em todos os municípios capixabas. “São aquelas que levam mais qualidade de vida para a população rural. O Governo do Estado trabalha de forma organizada para promover o desenvolvimento equilibrado entre as regiões e para chegar a quem mais precisa”, pontuou.

Mais investimentos

Na oportunidade, também foi realizado o ato simbólico de entrega de 17 galpões rurais para os municípios de Venda Nova do Imigrante, Santa Teresa, Água Doce do Norte, Boa Esperança, Ecoporanga, Ponto Belo, Jaguaré, Vila Pavão, Jerônimo Monteiro, Dores do Rio preto, Anchieta, Alfredo Chaves e Muqui. O investimento passa de R$ 3,3 milhões.

O “Programa Galpão Rural” visa a ampliação e melhoria da infraestrutura nas atividades de agricultura, com construção de galpões pré-moldados nos diversos municípios capixabas, permitindo um investimento ágil e dinâmico. Neste sentido, a Seag com o intuito de fomentar a produção agrícola da região fará parceria com a municipalidade, que ficará responsável pela construção de toda infraestrutura necessária para implantação do galpão.

Os galpões pré-moldados podem ser instalados em qualquer município do Estado e terem diversas finalidades, como, por exemplo, o armazenamento de máquinas agrícolas, a guarda de veículos e equipamentos ou o armazenamento da produção agrícola da região.