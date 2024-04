No domingo (14), um jogador morreu ao ser baleado após uma partida de futebol na comunidade de Japira, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações de A Gazeta, a vítima, identificada como Rayfan Machado, de 28 anos, estava na companhia da namorada e amigos em uma cabana próxima ao campo quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e um deles efetuou os disparos.

Ataque. De acordo com informações da Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 17h40. O atirador, descrito como um homem moreno alto com cabelo ruivo, possivelmente armado com um revólver, atirou na cabeça de Rayfan, resultando em três perfurações. Após o ataque, os suspeitos fugiram do local e não foram localizados.

O óbito do jogador foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para procedimentos de necropsia antes de ser liberado para os familiares.

Investigações. A autoria e a motivação por trás do crime permanecem desconhecidas até o momento. A Polícia Civil informou que está conduzindo as investigações por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Não houve detenção de suspeitos até o momento e mais detalhes da investigação não serão divulgados.

A Polícia Civil ressaltou a importância da colaboração da população e incentivou que informações relevantes sejam fornecidas anonimamente através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido.