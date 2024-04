Na última sexta-feira (12), o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, esteve no Hospital Cidade Saúde Dr. Luiz Buaiz. Segundo a prefeitura, o intuito da visita técnica foi planejar o funcionamento do hospital. “Esse é um equipamento belo, acolhedor, e com estrutura que vai trazer qualidade de vida aos usuários do SUS”, afirmou Duarte.

Visita técnica. Também participaram da visita os subsecretários Gleikson Barbosa e Alexandre Aquino, a secretária municipal de saúde, Alessandra Albani, juntamente com o secretário de obras Emanuel de Oliveira, a secretária de análise e aprovação de projetos Juliana Breda, além do engenheiro Lucas Norbim.

“Nós recebemos essa visita ilustre e estamos muito otimistas com essa parceria junto com o governo do estado. Tudo isso para que o morador de Guarapari não precise sair para Grande Vitória em busca de um hospital distante”, afirmou a secretária de Saúde de Guarapari.

Segundo a prefeitura, o Hospital Cidade Saúde Dr. Luiz Buaiz, contará com mais de 140 leitos de internação e 23 leitos de pronto-socorro. “É uma estrutura completa, para atendimentos de média e alta complexidade, a população de Guarapari merece uma obra desta qualidade”, concluiu o secretário estadual.

Inauguração. A obra ainda não tem data para inauguração, mas de acordo com declarações do prefeito Edson Magalhães no mês passado, a previsão da administração municipal é que a entrega aconteça ainda em abril.