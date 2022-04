Dia 7 de Abril. Dia do Jornalista. Neste dia, um dia de valorizar o trabalho dos jornalistas e da imprensa séria; que trabalha em prol do povo e cobra justiça das autoridades competentes, se torna um dia de derrota e tristeza. Triste para a imprensa que fiscaliza, denuncia, tristeza pelo dia em que, lamentavelmente, um site de Guarapari sofreu censura da justiça.

O site Realidade Capixaba, do jornalista Marcelo Paranhos, que vem denunciando a prefeitura de Guarapari e consequentemente dois empresários de Guarapari, sendo um deles, acusado pela polícia de supostamente estar envolvido na morte do também empresário Thiago Nossa, foi censurado em seu direito Constitucional de mostrar os fatos e cobras das autoridades investigação destes aparentes atos de corrupção e ilegalidades em Guarapari.

A juíza Simone de Oliveira Cordeiro, da terceira vara criminal de Guarapari, determinou que o site retire do ar, 9 vídeos do seu canal de Youtube, onde ele faz diversas denuncias contra um diretor do Sesc de Guarapari, que o jornalista acusa de diversas irregularidades junto a administração deste centro de turismo e hospedagem.

Ainda nesses vídeos, além de acusações graves de irregularidades junto ao Sesc, o jornalista faz acusações graves de situações que teriam levado a morte de Thiago. O jornalista publicou um vídeo em seu canal pessoal; e fez um desabafo desta censura, cobrando que a justiça tome decisões sobre a prisão dos envolvidos na morte de Thiago.