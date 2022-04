Com o objetivo de auxiliar os municípios nas ações de conservação e revitalização de bacias hidrográficas, o Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), entregou 627 equipamentos para Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Vargem Alta, Mimoso do Sul e Santa Maria de Jetibá.

Entre as entregas, realizadas neste primeiro trimestre, estão caminhões, máquinas pesadas – como pás carregadeiras, motoniveladoras, retroescavadeiras etc. – e kits de tratamento de efluentes sanitários, cada um composto por 1 biodigestor 600 L, 1 caixa de gordura e uma caixa de secagem de lodo.

Os equipamentos são essenciais para as ações e cumprimento de metas do Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas (Probacias), cuja unidade demonstrativa está concentrada na região sul do Espírito Santo.

O Probacias busca apoiar, capacitar e prover os municípios com ferramentas e técnicas para a realização de ações voltadas ao controle de atividades geradoras de sedimentos, incluindo ações de conservação de estradas rurais vicinais, saneamento básico rural (tratamento de efluentes sanitários) e monitoramento de qualidade e quantidade de água, potencializando assim, o equilíbrio ambiental, benefícios diretos à saúde, e a melhoria da qualidade de vida da população.

Veja o que cada município está recebendo

Cachoeiro de Itapemirim: 1 escavadeira hidráulica, 1 pá carregadeira e 100 kits de tratamento de efluentes sanitários.

Muqui: 1 escavadeira hidráulica, 1 caminhão truck prancha, 1 motoniveladora e 124 kits de tratamento de efluentes sanitários.

Vargem Alta: 1 escavadeira hidráulica, 1 motoniveladora e 300 kits de tratamento de efluentes sanitários.

Mimoso do Sul: 48 kits de tratamento de efluentes sanitários.

Santa Maria de Jetibá: 48 kits de tratamento de efluentes sanitários.

Capacitação

Para utilizar os equipamentos e aplicar adequadamente as técnicas de conservação, os técnicos municipais são capacitados pela equipe do programa, profissionais e professores convidados. Neste primeiro semestre, cerca de 40 pessoas de Muqui, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta foram treinadas pelo Probacias, que também tem a capacitação como meta do Programa.

Com investimento estimado em R$ 14.435.310,00, em sua maior parte, advindo do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais (Fundágua), o Programa Estadual une ações necessárias ao gerenciamento dos recursos hídricos, contribuindo para o aumento da segurança hídrica e a melhoria da qualidade da água em regiões afetadas pelo uso inadequado do solo e ausência de saneamento rural, problemas agravados por eventos hidrológicos extremos, como secas e inundações.

O Probacias é coordenado pela Agerh e executado em parceria com a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Prefeituras e ainda tem a contribuição de instituições de ensino, Comitês de Bacias Hidrográficas e demais parceiros municipais, estaduais e federais.