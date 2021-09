Os ônibus do sistema Transcol circulam normalmente na Grande Vitória. O Sindicato dos Rodoviários voltou atrás nas ameaças de paralisação após uma reunião na Assembleia Legislativa.

As manifestações tiveram como motivo um impasse entre o governo do Estado e o Sindirodoviários. Os trabalhadores, que pedem a volta dos cobradores para suas funções nos coletivos, demandavam que toda a frota do Transcol fosse paralisada nesta segunda (13). O secretário estadual de Mobilidade Urbana afirma, entretanto, que o retorno só deve ocorrer em 2022, e em outro formato.

Após uma reunião de representantes do sindicato com o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado Erick Musso, a decisão foi deixada de lado. O presidente do sindicato, Marcos Alexandre, afirmou que o deputado reconhece a necessidade da volta dos cobradores e que intercederia junto ao Executivo na reinvidicação dos rodoviários. Marcos também confirmou que novas paralisações irão ocorrer se os cobradores não retornarem a seus postos de trabalho.

Justiça. A Procuradoria-Geral do Estado obteve liminar na justiça para garantir que os rodoviários não realizassem qualquer movimento que resulte na não-circulação dos ônibus, nos bloqueios ou no fechamento de vias públicas. Caso o Sindirodoviários descumpra alguma das medidas, estará sujeito a multa diária de R$100.000 a até R$1 milhão.