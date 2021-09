O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, neste sábado (11), da solenidade de comemoração dos 60 anos do Parque Nacional do Caparaó, um dos principais atrativos turísticos do Espírito Santo. Na área de preservação permanente do Parque está o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil. O atrativo natural movimenta a atividade turística da região, trazendo para o Estado turistas de todas as partes do País e do mundo.

“A região do Caparaó é uma das mais lindas do nosso Estado, um local que aproxima os capixabas e mineiros. O Parque Nacional do Caparaó fica uma parte no Espírito Santo e outra em Minas Gerais. Um ponto importantíssimo do turismo capixaba. Nossas ações estão voltadas para o desenvolvimento e a preservação ambiental. Precisamos continuar valorizando nossas riquezas naturais como as que temos aqui nesta região, criando oportunidades e protegendo o meio ambiente e o planeta”, afirmou o governador.

O evento reuniu representantes dos onze municípios que compõem a região turística Caparaó e contou com atrações culturais, artesanato e café produzido no local. A programação incluiu a degustação de cafés especiais, exposição e comercialização de artesanatos e produtos do agroturismo. Também foram feitos o plantio de Manacás da Serra e a entrega dos Certificados dos Guardiões do Parque.

“O Parque é um patrimônio muito especial para nosso Estado, que movimenta a cadeia produtiva local, gerando emprego e renda. Um local de exuberância indescritível”, destacou a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

O aniversário do Parque foi organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Prefeitura de Dores do Rio Preto, Consórcio Caparaó, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Espírito Santo, com o apoio dos municípios que compõem a região.

O Parque Nacional do Caparaó é administrado pelo ICMBio e sua área abrange o território do Espírito Santo e Minas Gerais. A portaria capixaba está localizada no Distrito de Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto. O Parque é um dos ícones do montanhismo no Brasil e abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, que tem 2.892 metros de altitude.