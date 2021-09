A jornalista, publicitária e marketeira Bete Rodrigues faleceu aos 69 anos na noite deste domingo (12), em casa. O filho de Bete, Pedro Roque, acredita que a mãe foi vítima de uma parada cardíaca.

Pedro, que era sócio da mãe na empresa de Marketing Político há 16 anos, afirmou que Bete estava tratando uma infecção urinária forte, mas que havia apresentado melhoras. Ela se sentiu mal quando estava deitada e até recebeu uma massagem cardíaca do filho por cerca de 10 minutos até a chegada do socorro, mas não resistiu e faleceu.

Bete foi fundadora do curso de Comunicação Social, na Universidade Federal do Espírito Santo. Além de ter sido editora do jornal A Gazeta, ela também coordenou campanhas de todos os governadores eleitos no Estado desde 1990: Albuino Azeredo (1990), Vitor Buaiz (1994), José Inácio Ferreira (1998), Paulo Hartung (2002), reeleição do governador Paulo Hartung (2006), Renato Casagrande (2010) e Paulo Hartung (2012).