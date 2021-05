O Kit Merenda, um benefício entregue às famílias de estudantes de baixa renda de escolas públicas pela Prefeitura Municipal de Guarapari e pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), irá voltar a ser entregue na primeira quinzena do mês de maio, foi o que informou o poder executivo da cidade.

Este benefício foi distribuído ao longo do ano de 2020 e ajudou cerca de 2.700 famílias que foram englobadas no projeto. Porém, de janeiro até este mês de abril, o Kit Merenda estava suspenso e as famílias não estavam sabendo o motivo ou se iria voltar. Foi o caso de uma mãe que veio nos procurar para obter explicações.

Segundo ela, tentou ligar algumas vezes para a Prefeitura para ter resposta mas não obteve sucesso, e ao ver no jornal que cidades como Vitória e Serra já estavam começando a distribuição do mesmo benefício, ficou na expectativa para o recomeço em Guarapari também.

“Eu queria saber se o Kit Merenda será distribuído novamente nas escolas. Eu liguei para alguns locais como a Prefeitura, mas não me responderam, então fiquei na dúvida. Muitas crianças vão para a escola só para se alimentar, por isso a importância deste benefício, queria uma posição do prefeito sobre o assunto”, comentou a mãe.

O que disse a Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Guarapari foi questionada pelo Portal 27 sobre o caso do Kit Merenda e se iria retornar o benefício, perguntamos também por que motivo ficou suspenso por 4 meses.

Na resposta enviada, o poder executivo afirmou que o Kit Merenda será distribuído para as famílias na primeira quinzena do mês de maio, e que houve a suspensão devido ao retorno presencial das aulas, que estava sendo usado no abastecimento da merenda escolar para os estudantes. Confira a nota completa abaixo:

“A entrega do kit merenda aconteceu durante o ano de 2020, até o mês de dezembro. Em 2021, não foi realizada a entrega de kits no início do ano letivo, pois houve o retorno presencial das aulas, ocorrendo o abastecimento dos estoques das escolas para o fornecimento da alimentação aos estudantes, por meio da merenda escolar. Considerando a primeira suspensão das atividades escolares presenciais no ano de 2021, o Município está em fase de organização da entrega dos kits às famílias que acontecerá na primeira quinzena de maio.”