Gestão Rodrigo Borges avança na climatização das escolas e amplia número de unidades beneficiadas

Mais de mil alunos da Escola Municipal Presidente Costa e Silva, em Guarapari, agora contam com salas de aula climatizadas. Os aparelhos foram ligados na quarta-feira (21), durante visita do prefeito Rodrigo Borges à unidade. Nesta terça-feira (27), foi a vez dos aparelhos de ar-condicionado da Escola Municipal Ana Rocha Lyra serem ligados, ampliando os avanços do projeto de climatização da rede municipal de ensino.

A iniciativa é desenvolvida pela Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), e busca proporcionar mais conforto e bem-estar aos estudantes e profissionais da educação, contribuindo para um ambiente mais agradável e favorável à aprendizagem.

Na Escola Costa e Silva, a chegada da climatização foi comemorada pelos alunos, que acompanharam o momento em que o prefeito ligou o sistema. A ação integra um conjunto de medidas para melhorar a infraestrutura das escolas municipais e oferecer condições cada vez melhores para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Com o avanço das instalações, Guarapari se aproxima da marca de 50% da rede municipal climatizada. A meta da Prefeitura é ampliar gradativamente o atendimento até contemplar as 64 escolas municipais, alcançando 100% da rede até o final de 2028.

A secretária municipal de Educação, Jaciara Lyrio, destacou a importância de investir em ambientes escolares mais adequados para o ensino e a aprendizagem. “Garantir salas climatizadas é também cuidar dos nossos estudantes e dos profissionais que estão diariamente nas escolas. Estamos avançando com esse projeto para proporcionar mais conforto e bem-estar à comunidade escolar, porque sabemos que um ambiente adequado faz diferença na rotina e nas condições de aprendizagem dos nossos alunos”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Borges ressaltou que a melhoria da infraestrutura escolar é uma das prioridades da administração municipal. “Ver a alegria das crianças com a chegada do ar-condicionado mostra como melhorias na estrutura das escolas fazem diferença no dia a dia. Estamos avançando para chegar a cada vez mais unidades, com o objetivo de climatizar as 64 escolas municipais até o final de 2028. Queremos que nossos alunos e profissionais tenham ambientes mais confortáveis e adequados para ensinar e aprender”, destacou.

Próximas unidades

Além das escolas que já receberam a climatização, a previsão da Semed é beneficiar outras sete unidades escolares até o fim de 2026. São elas:

CEMEI Clarionício Ramalhete (anexo);

EMEFTI Celita Bastos Garcia;

EMEIFTI Acle Zouain;

EMEIEF Arlindo Gobbi;

EMEF Cândida Soares Machado;

EMEF Rosa Simões de Almeida;

EMEF Benedita Martins Souza.

Com a ampliação do projeto, a Prefeitura de Guarapari segue trabalhando para melhorar a infraestrutura da rede municipal e oferecer mais conforto à comunidade escolar, fortalecendo o compromisso com uma educação pública de qualidade.