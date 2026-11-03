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Lorenzo Pazolini realiza visita institucional à Associação dos Magistrados do Espírito Santo

Encontro focado no diálogo institucional ocorreu nesta terça-feira (3) e reforçou o compromisso com a independência dos Poderes

A Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) recebeu, nesta terça-feira (3), a visita institucional do governador eleito do estado, Lorenzo Pazolini, para um café da manhã acompanhado de um momento de diálogo.

O presidente da associação, Elizer Mattos Scherrer Junior, acolheu Pazolini junto a representantes da diretoria da Amages, incluindo o vice-presidente executivo, André Guasti Motta; o vice-presidente administrativo, Rodrigo Cardoso Freitas; o vice-presidente de relações institucionais, Alemer Ferraz Moulin; a vice-presidente de aposentados e pensionistas, Elza Maria de Oliveira Ximenes; e o vice-presidente de esporte, cultura e lazer, Erildo Martins Neto.

Segundo a instituição, o encontro foi pautado pela troca de ideias e pela oportunidade de estreitar o relacionamento institucional, sempre com o devido respeito à independência dos Poderes e ao fortalecimento das instituições capixabas.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Política

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