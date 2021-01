O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (25) e é investigado pela Polícia Civil como homicídio. O morador em situação de rua foi encontrado morto por populares no bairro Aeroporto por volta das 16 horas, a causa da morte ainda não foi divulgada.

O homem, identificado como Ramires Rodrigues Marcolan, de 29 anos, era morador em situação de rua e foi encontrado morto onde dormia, no antigo espaço do campo de futebol society do bairro.

Caso a perícia da Polícia Civil confirme o caso como homicídio, como é a tendência, seria o 5° caso em 24 horas do mesmo crime, sendo três no domingo (24) e dois nesta segunda-feira.

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas