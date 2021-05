Sofrendo com o desabastecimento das vacinas da CoronaVac, utilizadas em muitas campanhas de imunização no estado, o Espírito Santo irá receber hoje 83 mil doses da Fiocruz, que deverão ser utilizadas no grupo de pessoas com comorbidades, com deficiência permanente e gestantes e puérperas de 50 à 59 anos, segundo determinou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

As novas doses chegam em um momento de desabastecimento nacional provocado pela falta de insumos no Instituto Butantan, inclusive com relatos de diversos moradores que tomaram a primeira dose da CoronaVac e passaram a data de tomar a segunda sem serem chamados.

No entanto, estas 83.700 doses devem ser utilizadas para ampliar a vacinação no grupo de comorbidades, gestantes, deficientes permanentes e puérperas dos 50 aos 59 anos, não sendo recomendada utilizar como a 2ª dose para que tomou a CoronaVac, visto que diversos especialistas alertaram da possível ineficácia que pode resultar.

Diante da situação, a Sesa e o Governo Estadual publicaram hoje no Diário Oficial que devem esperar receber mais de 87 mil doses da CoronaVac para dar início às campanhas de imunização da 2ª dose.

As novas doses que chegarem hoje serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria da Saúde, onde serão cadastradas e, nesta sexta-feira, distribuídas para os municípios da região metropolitana e para as regionais de saúde central, sul e norte.