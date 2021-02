Até o momento três institutos de pesquisa já emitiram sinais de alerta para o estado, a Defesa Civil também se pronunciou sobre o risco e pediu para que sejam evitadas áreas com risco de alagamento. Os alertas vão desta sexta-feira (05) até a próxima quinta-feira (11).

Os alertas foram emitidos pelo Instituto Climatempo, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e o Instituto Nacional de Meteorologia. Além destes, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) também mostrou no site que a previsão é de chuvas intensas e alagamentos.

Segundo as previsões, as chuvas mais volumosas devem ocorrer no sul do Espírito Santo, porém os alertas também são válidos para a Região Metropolitana da Grande Vitória, onde está Guarapari.

Já as cidades com riscos de chuva de granizo também se encontram no sul do estado, são elas: Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.