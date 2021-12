A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP) anunciou na manhã desta quarta-feira (15), durante coletiva de imprensa, o planejamento estratégico para a Operação Verão 2021/22. As ações contemplam todo o estado e conta com a participação das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES).

O anúncio foi feito pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SESP), coronel Alexandre Ofranti Ramalho, e contou com a participação do comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, delegado-chefe da Polícia Civil, José Darcy Santos Arruda e do diretor-geral do Detran/ES, Givaldo Vieira.

Período. A Operação terá início no próximo dia 27 e se estende até o dia 06 de março de 2022. Serão ao todo 70 dias de ações com objetivo de levar segurança pública para os capixabas e turistas que visitam o estado. Para este ano a novidade é o reforço no policiamento nas proximidades de rios, lagoas e cachoeiras.

Novos soldados. Nos anos anteriores a Polícia Militar empregava seu efetivo com o pagamento de diária e deslocava os policiais do interior para o litoral. Com o novo planejamento, a PMES irá utilizar os cerca de 260 novos soldados, irá ampliar a presença policial com o pagamento de Indenização Suplementar de Escala Operacional (Iseo) e o incremento da indenização para cobrir as regiões Noroeste e Serrado do Espírito Santo.

Investimentos. Ao todo, mais de 4 mil policiais militares serão empregados na Operação Verão. O investimento passa dos 6 milhões, sendo mais de 5 milhões com o pagamento de Iseo. Haverá também uma reserva para atender a demanda do Carnaval de Vitória, caso ocorra os eventos e de acordo com o planejamento de prevenção ao contágio do coronavírus.

“Remodelamos o planejamento de maneira a empregar melhor nosso efetivo. Antes as nove unidades operacionais da PM que possuem praia em sua região de atuação recebiam policiais com o pagamento de diária. Neste ano o policiamento conta com a Iseo. A Indenização permite a não retirada do efetivo do interior para ser alocado no litoral. Assim todo o estado é contemplado com a Operação Verão, até mesmo as áreas com rios, cachoeiras e lagoas. O município de Guarapari também recebe reforço com as tropas especializadas, destacou o comandante-geral da PMES.

Principais pontos de atuação

Na Região Metropolitana os trabalhos se concentram nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari; na Região Norte os municípios serão o de Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz e Fundão; Na Região Sul as cidades de Presidente Kennedy, Marataízes, Itapemirim, Piúma e Anchieta recebem atenção especial; na Região Noroeste o município contemplado será o de Mucurici e na Região Serrana os esforços serão para os municípios de Iúna, Irupi, Ibitirama, além dos distritos de Pequiá, Pedra Roxa e Santa Martha.

Parceria com o Detran/ES

A Polícia Militar acaba de receber 200 etilômetros repassados pelo Detran/ES para serem utilizados nas fiscalizações da Lei Seca durante a Operação Verão e outras ações do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).