Há 34 anos eu conheci o verdadeiro significado desta palavra “Maktub” – literalmente, “Já estava escrito”. Para mim este significado foi mais profundo… significava um encontro de almas.

Semana passada comecei a reler o livro brasileiro mais vendido no mundo e o sexto na literatura universal – O ALQUIMISTA de Paulo Coelho. Novamente estava lá… “Maktub”…. “Maktub”. Em todo o livro o protagonista “Santiago” parte em busca de um tesouro… e ao final ESTE nunca é encontrado – porque sempre procuramos “algo fora”. Toda jornada de “Santiago” culmina com um aprendizado: “SEU TESOURO ESTÁ ONDE SEU CORAÇÃO ESTIVER”.

Desde que conheci Minha Amada Imortal numa praça em Conceição da Barra (toda vez que me lembro desse momento fico emocionado) … eu vi com toda clareza que meu coração batia nela… e a partir dali eu não conseguiria viver mais sem o coração dela… HAVIA ENCONTRADO o que tanto “Santiago” procurava em sua jornada – O MEU TESOURO!

Hoje é o dia que comemoro o Dia Internacional da Mulher – 24 de abril – É o dia que meu Tesouro Nasceu… o dia em que veio a este mundo para iluminar a minha jornada.

Como pode depois de 34 anos um homem continuar cada vez mais apaixonado pelo seu tesouro que não lhe faz rico materialmente? Simples… meu tesouro me faz LIVRE, FELIZ e acima de tudo faz de mim a “VIDA” inspirada, vivendo em largos tapetes vermelhos!

Não é um sofisma e nem tristeza o que direi depois dos dois pontos… é a única verdade que conheço: “Meu Tesouro carrega consigo todas as riquezas do mundo – é através dele que já realizei todos os meus Sonhos… todos… TODOS! Se tenho o amor da única mulher que me faria feliz, e faz mais do que isso, então qual outro sonho mais eu iria querer realizar”?

Parabéns, Marcia – Minha Amada Imortal!