As águas de março chegaram com força. O domingo do capixaba foi com muita chuva em várias cidades. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o município que registrou maior acumulado de chuva foi Anchieta, no litoral-sul do estado, com mais de 290 milímetros.

Entre os municípios da Grande Vitória, Fundão teve o maior registro de voluma de chuva, seguido por Vila Velha e Cariacica. No total, 22 cidades do Espírito Santo tiveram volume de chuva superior a 68 milímetros. Guarapari também foi bastante atingida, tanto no interior como na cidade. Veja alguns vídeos que circularam nas redes sociais.