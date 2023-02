Policiais Militares do 10º Batalhão em Guarapari seguem o trabalho pela segurança da cidade. Na última terça-feira (31) eles localizaram um indivíduo com mandado de prisão e apreenderam drogas em Guarapari .

Mandado. Durante a manhã, por volta das 11h, um indivíduo foi abordado no bairro Ipiranga e verificou-se que existia um mandado de prisão em desfavor do mesmo, sendo assim detido.

Menor. Durante a noite, por volta das 18h, militares localizaram entorpecentes em uma residência do bairro Itapebussu. Uma menor de 16 anos foi apreendida. Os materiais ilícitos foram visualizados pelos policiais quando foram atender uma ocorrência nas proximidades da casa.

Quantidade. Ao todo foram apreendidos 832 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, 01 porção de crack, 01 porção de cocaína e o valor de R$953,20 em dinheiro. Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.

Na última quarta-feira (01) ele continuaram e apreenderam drogas e detiveram um suspeito com mandado de prisão em aberto em Guarapari. Durante a tarde, por volta das 13h um homem de 37 anos foi detido em uma ação no bairro Olaria.

Prostituição. O mesmo é suspeito de traficar drogas e estava em posse de 7 pinos de cocaína. Uma menor de 14 anos que estava no imóvel no momento da ação também foi encaminhada para a delegacia pois os militares receberam informações preliminares que o suspeito estaria utilizando a menor para se prostituir.

Em outra ação ainda durante a tarde, um suspeito foi detido no bairro Muquiçaba no momento que saia de um beco conhecido como ponto de tráfico de drogas. Em posse dele foi localizado 13 pinos de cocaína, 5 buchas de maconha e R$97,00 em dinheiro.

Durante a madrugada um homem com mandado de prisão em aberto foi detido no bairro Centro. Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.