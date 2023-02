A polícia apreendeu um jovem de 17 anos suspeito de assassinar o jovem Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, no Sambão do Povo. Ele foi morto com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (1º), durante os ensaios técnicos das escolas de samba em Vitória. O rapaz era filho da vereadora Patricia Crizanto (PSB), da Câmara de Vila Velha.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), destacou que a Polícia Civil conseguiu identificar e qualificar o jovem. Ele foi apreendido pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), dentro de um hotel no bairro Rio Branco, em Cariacica.

No dia do crime, aconteceu uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a escola Mocidade Unida da Glória (MUG) tocava e estava pronta para entrar na avenida. Houve correria e foi ouvido um disparo de arma de fogo. Em seguida, o jovem foi encontrado morto, bem na entrada do Sambão do Povo.

O velório aconteceu na Igreja Assembleia de Deus de São Torquato, localizada na Praça Getúlio Vargas. O sepultamento será no Cemitério Parque da Paz de Cariacica.

Segurança reforçada. Segundo a prefeitura, em virtude dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, o patrulhamento no local foi ampliado e intensificado. As viaturas estão estrategicamente posicionadas no início e no final do Sambão.

“Além disso, agentes da Guarda Municipal e da Romu fazem o patrulhamento preventivo no entorno da passarela do samba. O esquema especial de Carnaval tem como objetivo garantir a segurança dos foliões e componentes”, diz a nota.