A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) inicia amanhã (01) a campanha de incentivo à doação de órgãos. A campanha é chamada de “Espalhe amor! Um coração solidário salva vidas” e será promovida durante todo o Setembro Verde.

Confira abaixo o relato de um morador que precisou passar por esse procedimento.

“Me chamo Jonas Vieira Gonçalves, nascido em 1991 em Vitória – ES, fui diagnosticado com um quadro de síndrome nefrótica aos 2 anos de idade, a partir daí minha corrida com medicações para manter o funcionamento dos rins se iniciou. Aos 15 fui diagnosticado com insuficiência renal e iniciei o processo de tratamento de hemodiálise na Clínica dos Rins em Guarapari-ES, o tratamento foi até 2009 quando fiz o transplante renal, sendo de doador vivo (Pai).

Lembro que durante o tratamento de hemodiálise, haviam dias difíceis, chegava a perder até 4kilos numa sessão de 4hrs, esse peso é referente ao edema que o organismo retem de líquido, isso me deixava bem fraco no final da sessão, por muitas vezes tinha ânsia de vômito e ficava bem debilitado.

No primeiro dia após o transplante renal já me sentia outra pessoa, o rim transplantado estava em total funcionamento e meu organismo se adaptou muito bem. Minha vida mudou completamente, pude retornar as minhas atividades físicas com maior frequência, minha alimentação mudou e ganhei uma qualidade de vida que nunca imaginei que seria possível.

Hoje são 11 anos e 5 meses de transplante, tenho uma vida normal, porém com alguns cuidados pelo fato de ser imunossuprimido. Todo imunossuprimido (Transplantado ou que faça uso da medicação) tem que tomar a medicação durante todo o processo de tratamento, as medicações são de extrema importância para que não haja nenhum problema, além disso tem o acompanhamento médico junto ao Centro de transplante (Hospital Meridional), que fornece todo o apoio clínico.

Hoje aos 29 anos, tenho uma qualidade de vida maravilhosa, trabalho normalmente, estudo, pratico atividade física e consigo me alimentar perfeitamente”, relatou Jonas.

Segundo os dados divulgados pela Central Estadual de Transplante do Espírito Santo, existem 1.333 pessoas esperando por um transplante de órgão no estado, sendo eles, 1.000 precisando de um rim, 301 de córneas, 28 de um fígado e 4 aguardam um coração.

Para ser doador de órgãos é necessário somente comunicar a família do desejo ou deixar um documento assinado especificando que quer doar os órgãos quando falecer.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.