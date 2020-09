O ecossistema de inovação do Espírito Santo vem se ampliando e desenvolvendo com rapidez. O Sebrae/ES tem feito, junto a outros atores, o papel de catalisador de ideias e iniciativas de startups, em todos os estágios, com seu Programa de Inovação. Trilhas, mentorias, meetups, lives e consultorias são algumas das ferramentas que disponibilizadas para esse público. O trabalho tem alcançado resultados positivos, com o protagonismo de muitas das startups apoiadas.

“Mesmo em meio à crise causada pela Covid-19 continuamos nos movendo para apoiar o sistema. O Programa de Inovação do Sebrae tem buscado fazer sua parte para contribuir para a formalização de mil startups em 10 anos, meta da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI). O propósito é trabalhar em conjunto com o ecossistema para fomentar a inovação no Estado”, ressalta o diretor técnico do Sebrae/ES, Luiz Toniato.

Este ano, 25 projetos ou ideias apoiados passaram em editais dentro e fora do Estado: foram nove apoiados pela Consultoria Elaboração de Projetos de Inovação, que passaram em edital da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes); e 16 que alcançaram recursos do Programa Centelha – que oferece recursos financeiros para transformar ideias em negócios de sucesso. Das 25 capixabas inscritas no InovAtiva, o maior programa de aceleração de startups da América Latina, 12 tiveram apoio do Sebrae/ES.

“Fizemos seis meetups no último mês, sendo dois para o InovAtiva, dois para o Pitch Gov.ES e outros dois para alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), que participaram do edital de Apoio ao Empreendedorismo Inovador com foco na Economia 4.0”, pontua Toniato. O desafio lançado pelo Ministério da Educação para os institutos federais mobilizou alunos a proporem projetos. Além de participar de encontros online os estudantes foram orientados com mentorias de pitch e de projetos.

Já a Trilha SebraeUp Start, que prepara startups para entrar no ambiente de pré-incubação por meio de um conjunto de oficinas e atividades práticas, foi adaptada para o momento de distanciamento social e está acontecendo em formato totalmente online. A turma em andamento conta com o número máximo permitido: 30 participantes. O objetivo é que os participantes utilizem a base conceitual em seus projetos e concluam a Trilha com o Produto Mínimo Viável (MVP) de seus negócios.

Os ambientes de inovação também serão acompanhados pelo Sebrae/ES. No último mês foi aberta uma chamada pública para seleção de ambientes de inovação, que receberão apoio técnico com workshops, cursos e consultoria. A ideia é tornar esses ambientes mais atrativos, eficientes, sustentáveis e ampliar sua atuação em rede. Foram selecionados 10 ambientes de inovação do Estado. A ação é realizada por meio do Projeto Habitats de Inovação ES, que visa fortalecer esses ambientes e ampliar sua capacidade de apoiar o desenvolvimento de negócios inovadores. O próprio SebraeLab, que funciona na sede do Sebrae/ES, está sendo reestruturado. A perspectiva é que esse ambiente de inovação possa ampliar seu suporte para desenvolvimento de inovação e startups.

Conheça mais sobre a consultoria Elaboração de Projetos de Inovação

O Sebrae/ES presta consultoria subsidiada em 70%, para elaboração de projetos de inovação para captação de recursos. Esse trabalho pode resultar em grandes diferenciais aos pequenos negócios em termos de parcerias, conhecimento especializado em inovação e investimentos. Mais detalhes em: https://bit.ly/ConsultoriaElaboracaoProjetos.