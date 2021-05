Preocupado com a quantidade de remédios que precisa tomar e com o valor que custam caso não consiga obter por meio da farmácia popular, um morador de Guarapari procurou o Portal 27 para contar a situação que está vivendo. De acordo com ele, 4 tipos de medicamentos que precisava estavam em falta.

Segundo o morador, a farmácia, localizada no bairro Itapebussu, estava com falta dos remédios Sinvastatina, Losartana, Metoprolol e Metformina, em diversas dosagens. Resultando em problemas também para um parente dele, que havia feito uma cirurgia no coração e ficou sem os medicamentos necessários.

“A farmácia popular no bairro Itapebussu está sem vários remédios, os que eu notei eram os que eu precisava, Sinvastatina, Losartana, Metoprolol e Metformina. Mas ouvi também que faltam outros remédios diversos. Meu cunhado, por exemplo, fez uma cirurgia no coração e precisa dos medicamentos, mas nunca consegue”, contou o morador.

O que disse a Prefeitura

Diante da situação, procuramos a Prefeitura Municipal de Guarapari, que é a responsável pela administração destas farmácias, e questionamos sobre a situação. Na resposta enviada, afirmaram que não procede a reclamação, sendo registrada a falta de apenas um remédio, o Metoprolol 25mg, 50mg e 100mg, mas estaria em processo de compra.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que não procede a informação de falta de alguns medicamentos citados pelo denunciante. A Sinvastatina – 20mg e 40mg, Losartana – 50mg, Metformina – 500mg e 850mg estão disponíveis em todas as farmácias básicas do município.

O único que está em falta é o Metoprolol 25mg, 50mg e 100mg, mas o medicamento já está em processo de compra por parte do município.