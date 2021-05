A manhã desta quinta-feira (13) foi de crime em Guarapari. O fato aconteceu em plena Praia da Fonte, uma das mais bucólicas e conhecidas da cidade. De acordo com as informações apuradas até o momento, a vítima foi identificada como José Carlos Souza Correa, é morador do local e teria sido vítima de assalto.

Ele estava sentado numa cadeira na areia da praia quando teria sido surpreendido pelos criminosos que possivelmente teriam tentado um assalto. Não se sabe o que aconteceu e os criminosos efetuaram disparos contra a vítima, que atingiram diretamente a cabeça levando o a óbito. José Carlos é aposentado, percorreu vários estados e ao lado da esposa escolheu Guarapari para morar.