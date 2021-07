Um corpo que foi avistado por pescadores no mar de Guarapari na manhã de hoje, finalmente foi resgatado no final da tarde. O corpo apareceu próximo à Praia do Morro e assim que foram avisados, os bombeiros empreenderam buscas, mas não localizaram.

Porém após novas buscas com apoio de barcos da Marinha, o corpo foi localizado no Centro. Eles foram avisados por um pescador que viu o corpo, que foi resgatado e deixado na Prainha de Muquiçaba, onde aguardou a perícia e o rabecão da Polícia Civil para encaminhar o corpo para o DML de vitória.