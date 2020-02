Um navio chinês que atracou no porto da Samarco deixou as comunidades de Anchieta e Guarapari preocupados. O navio atracou para o embarque de 170 mil toneladas de fino de minério. A preocupação é com relação ao surto do coronavírus que atinge a china e já chegou a vários países.

Vigilância. A Samarco esclareceu através de um comunicado, que a embarcação possui o relatório médico assinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que permitiu a atracação. “Reforçamos que todos os protocolos estabelecidos recentemente pela Anvisa para atracamento de navios estão sendo seguidos dentro da empresa”, conclui a nota.

Epidemia. A epidemia do novo coronavírus já matou mais de 630 pessoas na China, sendo uma delas nas Filipinas, e infectou 31 mil em mais de 20 países. No Brasil, não há casos confirmados. São 9 suspeitas em 5 estados, segundo balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira (6).