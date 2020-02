A Justiça Federal determinou que as Três Praias, em Guarapari, devem ter acessos para todos. As empresas responsáveis pela construção um condomínio de luxo na região entraram em um acordo com o Ibama e com o Ministério Público Estadual.

Esse acordo, segundo a Justiça Federal, assegura livre acesso às Três Praias, uma vez que as empresas serão incumbidas de criar entradas às praias. Um acesso será uma trilha ecológica e o outro, para embarque e desembarque de veículos. As empresas não poderão bloquear os acessos da Praia do Morcego e da Praia dos Adventistas.

Além da construção dos acessos, as empresas ainda terão que desenvolver um estacionamento com 40 vagas para os turistas. Caso não cumprirem o acordo, as empresas serão multadas em R$270 mil por dia atrasado.