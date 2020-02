A prefeitura de Piúma concedeu uma revisão geral nos salários e também no ticket alimentação dos servidores públicos municipais. A revisão, aprovada pela Câmara Municipal em janeiro, é de 4,48% nos vencimentos, sendo válida para todos os servidores. Essa revisão é baseada no Índice Nacional De Preços Ao Consumidor (INPC) de 2019.

TICKET. Além da revisão salarial, foi concedida também uma revisão de 4,31% no ticket alimentação dos servidores. Com isso, o ticket passa de R$ 373,19 para R$ 389,27. Esses valores são baseados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os novos valores passam a valer a partir de janeiro de 2020.

De acordo com a prefeita interina, Martha Scherres, é necessário “valorizar os servidores, pois são eles que dão andamento aos serviços públicos prestados aos nossos cidadãos. Mesmo diante de um cenário de economia difícil, seguiremos fazendo uma gestão responsável”, disse a prefeita.