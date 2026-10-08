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Bárbara Basílio

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Guarapari terá show gospel gratuito de Fernandinho na Praia do Morro

Guarapari receberá, no dia 24 de outubro, um show gospel nacional com o cantor Fernandinho, na orla da Praia do Morro. A apresentação será realizada em frente ao Marlin, a partir das 18h, com entrada gratuita. O evento faz parte do calendário oficial de atrações do município e também contará com outras apresentações, que ainda serão divulgadas pela organização.

A expectativa é de que o show reúna moradores e turistas em uma noite de música, fé e celebração, além de movimentar a orla da Praia do Morro.

Para o prefeito Rodrigo Borges, a realização do evento reforça a diversidade da programação oferecida pela cidade. “Guarapari é uma cidade que recebe todos os públicos e tem um calendário de eventos cada vez mais diversificado. Ter Fernandinho se apresentando na nossa cidade será uma grande alegria e proporcionará uma noite especial para moradores e visitantes. Estamos preparando tudo para receber o público com muito carinho”, afirmou.

A apresentação será aberta ao público e deve integrar a programação de eventos que movimentam Guarapari ao longo do mês de outubro.

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Guarapari

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Bárbara Basílio

Bárbara Basílio é diretora geral do Portal 27, possui formação superior em Recursos Humanos e experiência de mais de 20 anos na área comercial e de vendas.

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