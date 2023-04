O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), vai ampliar a estrutura operacional e clínica cirúrgica materno-infantil no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. A publicação da contratação da empresa de engenharia para executar o serviço foi publicada na edição dessa sexta-feira (31) do Diário Oficial do Estado.

O investimento para a obra será de R$ 32.059.463,57, sendo R$ 22.475.638,82 destinados por meio de emenda parlamentar (repassados pela Caixa Econômica Federal) e outros R$ 9.583.824,75 de recursos próprios do Governo do Estado. As intervenções serão realizadas na área de 6.897,86 m² no mesmo prédio do hospital, localizado no bairro Soteco. A previsão de conclusão das obras é de três anos.

O Himaba receberá mais 140 leitos clínicos de enfermaria pediátrica, 15 leitos de UTIN médio risco, 10 leitos UTIN alto risco e 12 leitos de UTIP, além de cinco salas cirúrgicas. Também contempla todos os ambientes hospitalares necessários para o pleno funcionamento dos leitos, como farmácia, almoxarifado, CME, refeitório, cozinha, expurgo, DML, entre outros.

“A ampliação do Himaba já faz parte do nosso planejamento. Essa obra irá melhorar o padrão de atendimento em média e alta complexidade das nossas mães e crianças, fazendo o Himaba se consolidar como referência na área materno-infantil no Espírito Santo”, disse o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Novos leitos pediátricos a partir deste sábado

O Himaba inicia o mês de abril com abertura de 15 novos leitos, sendo oito destinados à enfermaria e sete de unidade semi-intensiva pediátrica, que já entram em atividade neste sábado (1º). Com a oferta, a unidade passará a contar com 196 leitos, sendo 15 de unidade semi-intensiva e 52 de enfermarias pediátricas.

“A circulação de vírus respiratórios sazonais e a dengue têm mantido a taxa de ocupação de leitos pediátricos acima do esperado. Essa abertura de leitos no Himaba é parte dos esforços do Governo do Estado em ampliar e garantir o acesso à saúde das nossas crianças. Além disso, estamos trabalhando na estruturação de um plano de contingência para aumentar o número de leitos pediátricos disponíveis”, explicou o secretário.

Aniversário

Neste mês de abril, o Himaba completa 21 anos de atuação e prepara uma série de ações para a população. “É um mês de muitas novidades para o nosso hospital. Estamos expandindo também para a especialidade de cardiologia a marcação de consultas por telefone, vamos inaugurar estes 15 novos leitos e nos próximos dias vamos dar início às 600 novas consultas de neuropediatria, na modalidade de telemedicina, com toda a tecnologia necessária”, detalhou o diretor-geral da unidade, Fábio Diehl.