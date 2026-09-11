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Operação “Cobrança Fatal”: mulher é presa em Guarapari por extorsão e agiotagem

Investigação da Polícia Civil aponta que vítima foi coagida a entregar a própria casa para quitar dívidas sob graves ameaças.

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari e com o suporte da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou nesta quarta-feira (9) a Operação “Cobrança Fatal”. A ação teve como objetivo desarticular um grupo suspeito de praticar extorsão, agiotagem e cobranças violentas contra devedores no município.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante. Na residência vistoriada, os policiais encontraram munições e mais de R$ 55 mil em espécie, além de cédulas de moeda estrangeira.

Coação Extrema e Perda de Patrimônio

O estopim das investigações foi o relato de um caso em que os cobradores agiram com violência e ameaças diretas. Segundo a apuração policial:

  • Tomada de Imóvel: Uma das vítimas, após contrair empréstimo e acumular dívidas com integrantes do grupo, foi coagida a entregar a própria casa como forma de quitação dos valores cobrados.

  • Modus Operandi: O nome da operação reflete o perfil agressivo e intimidador atribuído aos investigados no momento de efetuar as cobranças.

De acordo com a titular da Deic de Guarapari, delegada Rosane Cysneiros, os procedimentos buscam individualizar a conduta de cada membro da organização e detalhar a origem do dinheiro movimentado ilegalmente.

Material Apreendido e Desdobramentos

A mulher encontrada no imóvel foi autuada em flagrante por posse irregular ou ilegal de munição de uso restrito ou permitido (artigo 16 do Estatuto do Desarmamento) e encaminhada diretamente ao Centro de Triagem do sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

Todo o material recolhido passará por perícia técnica para instruir o inquérito policial e identificar outras possíveis vítimas do esquema.

Resumo do Balanço Policial

Item / DetalheInformação
Operação“Cobrança Fatal”
Órgão ResponsávelDeic de Guarapari com apoio da DHPP
Dinheiro ApreendidoR$ 55.337,75 em espécie + notas de moeda estrangeira
Documentos ApreendidosCheques, cartões bancários e notas promissórias
Outros MateriaisLote de munições
PrisãoMulher de 31 anos (autuada pelo Estatuto do Desarmamento)
Crimes InvestigadosExtorsão, agiotagem e associação criminosa

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Guarapari, Polícia

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