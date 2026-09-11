Fim de semana em Guarapari terá variação de nuvens e queda de temperatura no domingo

Guarapari se prepara para um fim de semana de transição nas condições meteorológicas. A sexta-feira (11) e o sábado (12) prometem predomínio de sol com momentos de variação de nuvens e ventos intensos. Já no domingo (13), o litoral do Espírito Santo sentirá uma queda sensível na temperatura máxima.
Segundo dados do instituto Climatempo, não há volume de chuva previsto para todo o período.
Resumo Meteorológico para o Fim de Semana
|Dia
|Condição
|Temp. Mín.
|Temp. Máx.
|Vento (Máx. Rajadas)
|Umidade do Ar
|Sexta-feira (11)
|Sol com algumas nuvens. Sem chuva.
|23°C
|30°C
|NNE – 54 km/h
|64% – 92%
|Sábado (12)
|Sol entre muitas nuvens durante o dia.
|23°C
|29°C
|NNE – 48 km/h
|70% – 95%
|Domingo (13)
|Céu nublado a parcialmente nublado.
|23°C
|25°C
|Moderado
|Elevada
Sexta de calor e rajadas de vento
A sexta-feira abriu a sequência com termômetros alcançando até 30°C e sensação térmica agradável ao longo do dia. O destaque fica para os ventos vindos de Norte-Nordeste (NNE), que podem registrar rajadas de até 54 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 64% e 92%.
Sábado com aumento gradual da nebulosidade
No sábado, as condições para praia seguem favoráveis na parte da manhã, embora o sol divida espaço com períodos de céu nublado no decorrer do dia. As temperaturas variam de 23°C ao amanhecer a 29°C nas horas mais quentes. Os ventos continuam soprando do quadrante NNE com rajadas de até 48 km/h.
Domingo de termômetros em queda
A virada para o domingo trará uma mudança no perfil das temperaturas. Sob o domínio de muitas nuvens, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 25°C — uma queda de 5°C em relação à sexta-feira. Apesar do céu encoberto ao longo de todo o dia e da alta umidade, o tempo deve se manter seco na cidade praiana.