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Fim de semana em Guarapari terá variação de nuvens e queda de temperatura no domingo

Guarapari se prepara para um fim de semana de transição nas condições meteorológicas. A sexta-feira (11) e o sábado (12) prometem predomínio de sol com momentos de variação de nuvens e ventos intensos. Já no domingo (13), o litoral do Espírito Santo sentirá uma queda sensível na temperatura máxima.

Segundo dados do instituto Climatempo, não há volume de chuva previsto para todo o período.

Resumo Meteorológico para o Fim de Semana

DiaCondiçãoTemp. Mín.Temp. Máx.Vento (Máx. Rajadas)Umidade do Ar
Sexta-feira (11)Sol com algumas nuvens. Sem chuva.23°C30°CNNE – 54 km/h64% – 92%
Sábado (12)Sol entre muitas nuvens durante o dia.23°C29°CNNE – 48 km/h70% – 95%
Domingo (13)Céu nublado a parcialmente nublado.23°C25°CModeradoElevada

Sexta de calor e rajadas de vento

A sexta-feira abriu a sequência com termômetros alcançando até 30°C e sensação térmica agradável ao longo do dia. O destaque fica para os ventos vindos de Norte-Nordeste (NNE), que podem registrar rajadas de até 54 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 64% e 92%.

Sábado com aumento gradual da nebulosidade

No sábado, as condições para praia seguem favoráveis na parte da manhã, embora o sol divida espaço com períodos de céu nublado no decorrer do dia. As temperaturas variam de 23°C ao amanhecer a 29°C nas horas mais quentes. Os ventos continuam soprando do quadrante NNE com rajadas de até 48 km/h.

Domingo de termômetros em queda

A virada para o domingo trará uma mudança no perfil das temperaturas. Sob o domínio de muitas nuvens, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 25°C — uma queda de 5°C em relação à sexta-feira. Apesar do céu encoberto ao longo de todo o dia e da alta umidade, o tempo deve se manter seco na cidade praiana.

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Guarapari

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