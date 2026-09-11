Transação de R$ 35 milhões: PF suspeita que Dias Toffoli seja beneficiário final de fundo em paraíso fiscal no Caribe

Um relatório da Polícia Federal (PF), revelado pela revista piauí e confirmado pelo jornal O Estado de S. Paulo, aponta indícios de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli possa ser o “beneficiário final” ou “proprietário de fato” do fundo de investimento Arleen.

De acordo com o documento policial, o fundo recebeu um repasse de R$ 35 milhões oriundo de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. A apuração aponta que os valores teriam sido transferidos para as Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal situado no Caribe, por meio de uma operação financeira intermediada pela holding Egide I.

A Rota dos Recursos e o Resort no Paraná

A investigação da Polícia Federal reconstituiu a movimentação dos ativos associados ao fundo e identificou transações envolvendo participações imobiliárias:

Sociedade em Resort: O fundo Arleen detinha participação societária no resort Tayayá, localizado no interior do Paraná, empreendimento no qual a empresa Maridt — pertencente à família de Toffoli — possuía cotas. Mudança de Controle: O fundo era originalmente controlado por Vorcaro e, posteriormente, mudou de titularidade, sendo assumido por um empresário ligado ao ministro do STF. Transferência para o Exterior: Meses após a alteração no quadro de proprietários, os ativos do fundo foram transferidos para a offshore no Caribe. Aquisição de Cotas: A empresa Maridt vendeu parcela de suas cotas nos resorts a fundos geridos por Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro.

Contraponto e Posição do Gabinete do Ministro

Procurado para manifestar-se sobre o teor do documento, o gabinete do ministro Dias Toffoli negou categoricamente qualquer irregularidade ou posse de ativos fora do país:

Arquivamento e Trânsito em Julgado: O gabinete ressaltou que o relatório em questão já foi formalmente arquivado pela Justiça, com decisão definitiva (trânsito em julgado).

Negação de Contas no Exterior: Reiterou que o ministro “jamais manteve ou teve direta ou indiretamente recursos no exterior” e que jamais realizou operações financeiras nas Ilhas Virgens Britânicas.

Transparência Fiscal: Explicou que a venda de cotas da empresa Maridt ao Fundo Arleen ocorreu em 2021, que os valores negociados nunca totalizaram R$ 35 milhões e que todas as operações financeiras e contratuais foram devidamente declaradas à Receita Federal e à Junta Comercial.

Relação com o Ex-Banqueiro: O ministro já havia afirmado anteriormente não ter laços de amizade com Daniel Vorcaro nem ter recebido valores do empresário.

Resumo das Informações