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Explosão de panela de pressão: Adolescente de 13 anos é transferida de helicóptero para Vitória após acidente doméstico em Jaguaré

Vítima sofreu queimaduras no rosto no interior de Jaguaré e precisou ser transferida de helicóptero pelo Notaer para hospital especializado em Vitória.

Uma adolescente de 13 anos ficou ferida após a explosão de uma panela de pressão na quarta-feira (2), na localidade de Grande Queimado, zona rural de Jaguaré, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente doméstico causou queimaduras graves, concentradas principalmente na região do rosto da vítima.

Atendimento Médico e Resgate Aéreo

Após o acidente, a jovem foi socorrida e recebeu os primeiros cuidados de emergência em uma unidade de saúde local em Jaguaré. No entanto, diante da gravidade das lesões faciais e da necessidade de avaliação especializada, a equipe médica solicitou transferência urgente para a capital.

O transporte foi realizado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Civil (Notaer):

  1. Primeiros Socorros: Estabilização da paciente na rede de atendimento de Jaguaré;

  2. Pouso e Remoção: Aterrissagem da aeronave do Notaer no município para embarque imediato da vítima;

  3. Encaminhamento em Vitória: Desembarque na capital e transferência direta para o Pronto-Socorro Dra. Milena Gottardi, no Hospital Estadual Infantil de Vitória.

Resumo da Ocorrência

DetalheInformação
VítimaAdolescente de 13 anos
Local do FatoComunidade de Grande Queimado, Jaguaré (ES)
Tipo de AcidenteExplosão de panela de pressão
Lesões PrincipaisQueimaduras na região do rosto
Transporte de EmergênciaHelicóptero do Notaer
Local de InternaçãoHospital Estadual Infantil de Vitória

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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