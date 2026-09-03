Explosão de panela de pressão: Adolescente de 13 anos é transferida de helicóptero para Vitória após acidente doméstico em Jaguaré

Uma adolescente de 13 anos ficou ferida após a explosão de uma panela de pressão na quarta-feira (2), na localidade de Grande Queimado, zona rural de Jaguaré, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente doméstico causou queimaduras graves, concentradas principalmente na região do rosto da vítima.
Atendimento Médico e Resgate Aéreo
Após o acidente, a jovem foi socorrida e recebeu os primeiros cuidados de emergência em uma unidade de saúde local em Jaguaré. No entanto, diante da gravidade das lesões faciais e da necessidade de avaliação especializada, a equipe médica solicitou transferência urgente para a capital.
O transporte foi realizado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Civil (Notaer):
Primeiros Socorros: Estabilização da paciente na rede de atendimento de Jaguaré;
Pouso e Remoção: Aterrissagem da aeronave do Notaer no município para embarque imediato da vítima;
Encaminhamento em Vitória: Desembarque na capital e transferência direta para o Pronto-Socorro Dra. Milena Gottardi, no Hospital Estadual Infantil de Vitória.
Resumo da Ocorrência
|Detalhe
|Informação
|Vítima
|Adolescente de 13 anos
|Local do Fato
|Comunidade de Grande Queimado, Jaguaré (ES)
|Tipo de Acidente
|Explosão de panela de pressão
|Lesões Principais
|Queimaduras na região do rosto
|Transporte de Emergência
|Helicóptero do Notaer
|Local de Internação
|Hospital Estadual Infantil de Vitória